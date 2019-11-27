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ЦОДД предупредил столичных водителей о ледяном дожде в четверг
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал московским водителям отказаться от поездок на личном автомобиле в четверг, 28 ноября, в связи с ожидаемым ледяным дождем и снегом.

«По прогнозу синоптиков, в ночь с 27 на 28 ноября в столице может пройти ледяной дождь и выпасть снег. Снег и дождь также могут продолжиться в четверг днем, кроме того, температура воздуха будет около 0 градусов. Такая погода может привести к образованию сильной гололедицы на дорогах и тротуарах», — сообщили РБК в пресс-службе ЦОДД.

ЦОДД рекомендовал не пользоваться личным транспортом без особой необходимости, а автомобилистам, не сменившим резину с летней на зимнюю — сделать это как можно быстрее.

«Вместе с тем, если всё-таки необходимо совершить поездку на личном транспорте, напоминаем автомобилистам, что при неблагоприятных погодных условиях необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких торможений и перестроений, держать дистанцию. Парковать транспортные средства следует вдали от деревьев и других конструкций, где возможно образование слоя наледи», — добавили в пресс-службе организации.
Теги: Погода, снег, москва, ледяной дождь, новости РБК
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