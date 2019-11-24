Синоптики рассказали о последствиях арктического вторжения

Резкое понижение температуры в европейской части России угрожает растениям в садах и огородах жителей региона. Об этом сообщают «Метеовести».

Причиной похолодания стало «сухое» арктическое вторжение. Специалисты предупреждают, что полное отсутствие снежного покрова в столичном и других регионах опасно для растений, и остается надеяться на их морозоустойчивость.

По данным метеорологических наблюдений, подобная ситуация складывается в Москве и области примерно раз в десять лет. Резкое похолодание в конце осени без снега случалось в 1975, 1984, 1998 и 2002 годах.

Последние раз «сухое» арктическое вторжение в столице случалось в 2014 году — тогда с 19 по 21 ноября также фиксировалось резкое понижение температуры до минус 10-11 градусов при отсутствии снега.

Синоптики посоветовали утеплить садовые растения: укрыть их еловыми ветками, присыпать опилками, завернуть укрывными материалами.