Экс-главу банка «Советский» приговорили к трем годам за растрату

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 63,97 (-0,05) Quote, 27 ноя, 14:22
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 70,44 (-0,08) Quote, 27 ноя, 14:22
Бизнес-джет на колесах: новый Mercedes-Benz V-класса РБК и Mercedes-Benz, 12:56 ОКР назвал обвинения WADA необоснованными и предвзятыми Спорт, 12:42 Организаторы показали логотип «Евровидения-2020» Технологии и медиа, 12:37 Университет бизнеса для фрилансеров: 200 бесплатных семинаров РБК и УРАЛСИБ, 12:26 «Грязные данные» станут технологическим трендом 2020 года Технологии и медиа, 12:15 Идеи из-за океана: роботопес на стройке и совещания в боулинге Pro, 12:15 Twitter признал промах с идеей удаления неактивных аккаунтов Технологии и медиа, 12:14 Суд взыскал с Церетели 29 млн руб. в пользу московских властей Общество, 12:13 Канадский пилот занял последнее вакантное место в «Формуле-1» на 2020 год Спорт, 12:13 Путин пригласил военных из ОДКБ поучаствовать в параде на Красной площади Политика, 12:12 Мошенники уже продают токены Gram: мессенджер предупредил пользователей Крипто, 12:10 Экс-главу банка «Советский» приговорили к трем годам за растрату Общество, 12:05 Стратегический бомбардировщик Ту-160М передали на испытания Политика, 12:00 Южная Корея заявила о новом запуске ракет из КНДР Общество, 11:47
Общество ,  
0 
Экс-главу банка «Советский» приговорили к трем годам за растрату
Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Выборгский районный суд Петербурга признал экс-председателя правления банка «Советский» Андрея Карпова виновным в хищении средств банка и приговорил его к трем годам колонии общего режима. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Как установил суд, Карпов в составе организованной группы похитил деньги банка в размере 1,78 млрд руб., выдавая заведомо невозвратные кредиты. Средства перечислялись на банковские счета подконтрольных соучастникам организаций. Карпов признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение.

Финансы
Вклады клиентов банка «Советский» перейдут в МКБ

Кроме того, суд признал правомерным гражданский иск Агентства по страхованию вкладов о взыскании с Карпова солидарно с соучастниками преступления более 1,7 млрд руб.

В октябре за участие в хищении указанной суммы к условному сроку приговорили начальника кредитного управления банка «Советский» Андрея Кузнецова. Его также обязали выплатить штраф в размере 500 тыс. руб.

Банк «Советский» признали банкротом в конце июля 2018 года. До этого ЦБ отозвал у него лицензию.

Теги: банк «Советский», растрата, хищения
Материалы по теме
Топ-менеджер банка «Советский» получил условный срок за хищения
Общество
Суд признал банкротом банк «Советский»
Бизнес
МВД объявило в розыск экс-главу совета директоров банка «Советский»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter