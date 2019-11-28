Экс-главу банка «Советский» приговорили к трем годам за растрату

Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Выборгский районный суд Петербурга признал экс-председателя правления банка «Советский» Андрея Карпова виновным в хищении средств банка и приговорил его к трем годам колонии общего режима. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Как установил суд, Карпов в составе организованной группы похитил деньги банка в размере 1,78 млрд руб., выдавая заведомо невозвратные кредиты. Средства перечислялись на банковские счета подконтрольных соучастникам организаций. Карпов признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение.

Кроме того, суд признал правомерным гражданский иск Агентства по страхованию вкладов о взыскании с Карпова солидарно с соучастниками преступления более 1,7 млрд руб.

В октябре за участие в хищении указанной суммы к условному сроку приговорили начальника кредитного управления банка «Советский» Андрея Кузнецова. Его также обязали выплатить штраф в размере 500 тыс. руб.