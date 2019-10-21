Топ-менеджер банка «Советский» получил условный срок за хищения

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего начальника кредитного управления банка «Советский» Андрея Кузнецова к четырем годам лишения свободы условно и штрафу за участие в хищении более 1,78 млрд руб., принадлежащих банку. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram.

Суд постановил, что акционер и председатель совета директоров ЗАО Банк «Советский» вместе с Кузнецовым создали организованную группу для хищения принадлежащих банку денежных средств. Организаторы группы разработали план, создали условия для преступления и распределили преступные роли.

В ходе преступной деятельности соучастники присвоили средства банка общей суммой более 1,783 млрд руб.

Суд признал Кузнецова виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере» и назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года условно со штрафом 500 тыс. руб. Кузнецов признал свою вину.