В Приморском крае неизвестные застрелили мужчину

В приморском селе Барабаш неизвестные застрелили мужчину, говорится в сообщении краевого управления СК.

Тело 37-летнего мужчины было найдено на ул. Центральной накануне, 27 ноября. На месте происшествия прибыли сотрудники МВД, которые изъяли гильзы и другие улики. СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство), сейчас полицейские устанавливают личности и местонахождение подозреваемых.

Погибший был атаманом хутора «Барабашевский» владивостокского «Войска уссурийских казаков», сообщил собеседник «РИА Новости» в правоохранительных органах. По версии местного агентства PrimaMedia, преступление могло произойти из-за конфликтов в бизнесе.

В ночь на 9 ноября в республике Коми неизвестные застрелили мирового судью. Его тело нашли в одной из квартир города Микунь. По предварительной информации, убийство не было связано с профессиональной деятельностью погибшего. По факту случившегося СК открыл уголовное дело.