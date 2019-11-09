В Коми застрелили мирового судью

Следователи в Коми завели уголовное дело по факту смерти мирового судьи Жешартского судебного участка. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили в ночь на 9 ноября в одной из квартир в городе Микунь Усть-Вымского района. Предварительно известно, что смерть мирового судьи не связана с его профессиональной деятельностью. В СК не уточняют, по какой статье возбуждено дело.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Выясняются причины и обстоятельства случившегося.