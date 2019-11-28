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В Раде сравнили с «консервными банками» возвращенные Москвой корабли

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива сравнил с консервными банками возвращенные Москвой Киеву корабли. Об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne.

Украинский парламентарий подверг критике видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором глава государства, в частности, говорил о переданных Россией кораблях. Кива заявил, что Зеленский говорит так, «будто нам флот вернули», отметив, что корабли скорее «отдали за ненадобностью».

По словам украинского депутата, Киеву передали «консервные банки, построенные на заводе Порошенко». Парламентарий также отметил, что возвращенные корабли «простреливались даже учебными снарядами».

Фотогалерея 
Встреча возвращенных Россией украинских кораблей в Очакове. Фоторепортаж

Россия вернула Украине катера «Бердянск», «Никополь», а также буксир «Яны Капу» спустя год после инцидента в районе Керченского пролива. Тогда ФСБ задержала три украинских корабля и их экипажи за незаконное пересечение государственной границы России в районе Керченского пролива. После возвращения кораблей сообщалось, что на них не оказалось части оборудования: оружия, боеприпасов, компьютеров, а также накопителей и радионавигационного оборудования.

20 ноября текущего года главком ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что во время пребывания кораблей в России с кораблей в том числе исчезли розетки, плафоны и унитазы. В ответ в ФСБ сообщили, что вернули Киеву корабли в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.

Позже заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский сообщил, что по предварительным оценкам сумма убытка на возвращенных Киеву кораблях составляет по меньшей мере 55,5 млн грн (около $2,3 млн).

Теги: Украина, корабли, Верховная Рада Украины
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