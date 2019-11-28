В Совфеде оценили условия Украины по транзиту газа

Заключать долгосрочный договор с Украиной по транзиту газа бессмысленно, потому что ситуация в ней непредсказуема, а российскую сторону могут потом «замучить исками», заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее Россия предлагала Украине продлить газовое соглашение или заключить новое на один год, однако в Киеве идею не поддержали, отметив, что хотят заключить долгосрочный договор. «Так я вижу в этом попытку оказать давление на нас. Я думаю, что там умысел простой — они пытаются заставить любой ценой Россию заключить договор и транспортировать газ через свою территорию, зарабатывая огромные деньги», — сказал Джабаров.

Необходимость в текущих условиях заключить краткосрочный договор признал в беседе с РБК и член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. «Конечно, они хотели бы иметь долгосрочный договор, потому что они приличную сумму денег в бюджет с него получают. Но их действия в отношении нашего государства не являются дружественными, причем не только после 2014 года», — заявил он, отметив, что за долгое время транзита газа через территорию страны Украина показала себя «ненадежным партнером». «На их месте я бы стремился доказать России, что Украина стремится иметь с Россией нормальные отношения, и не только в вопросах газа», — отметил Цеков.

Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины прекращает свое действие в конце текущего года. Ранее «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить договор или заключить новый на один год, однако в Киеве сообщили, что не заинтересованы в заключении временного соглашения, а рассчитывают на долгосрочное. Как заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, новый договор по транзиту газа должен быть заключен между странами не позднее 13 декабря.