Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.

Ранее газета «Фонтанка» опубликовала фотографии приговора историку. В материале сообщалось, что Соколова признали виновным в нарушении правил безопасности и приговорили к условному сроку. По информации издания, в 1981 году в Финском заливе затонул фрегат «Святой Георгий», которым управлял Соколов. В результате ЧП погиб ученый Владимир Сорокин.

При этом Почуев усомнился в достоверности опубликованных документов. «Официальных сведений о судимости нет. Достоверность появившегося в Сети «приговора» подтвердить невозможно. Отсутствуют подписи, печать и сведения об его источнике. Да и сам «документ» не имеет никакого отношения к расследуемой трагедии», — заявил РБК Александр Почуев.

Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге при попытке утопить в Мойке человеческие останки. Вскоре стало известно, что они принадлежали 24-летней аспирантке Анастасии Ещенко, которая встречалась с историком. Мужчина признался в убийстве. По данным следствия, он застрелил аспирантку у себя дома в ходе конфликта, после чего расчленил ее тело и частично успел утопить останки в реке. СК завел уголовное дело по ст. «Убийство», 11 ноября суд арестовал доцента до 8 ноября 2020 года.