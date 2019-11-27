Путин посоветовал не зацикливаться на Украине и думать о себе

Путин посоветовал не зацикливаться на Украине и думать о себе

Президент России Владимир Путин рекомендовал не зацикливаться на вопросах, касающихся Украины. Об этом он заявил во время общения с населением после церемонии открытия памятника писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину в Санкт-Петербурге, видео опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Один из присутствовавших на встрече сообщил, что хочет задать главе государства вопрос об Украине. Он также передал президенту некую книгу, попросив прочесть ее. «Что же вы все об Украине, надо и о себе подумать», — ответил Путин.

Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что на полях саммита «нормандского формата», который пройдет 9 декабря этого года в Париже, может состояться двусторонняя встреча лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что программа поездки находится «на стадии проработки».

Зеленский ранее пообещал затронуть в ходе саммита вопрос «деоккупации Донбасса с какими-то более или менее четкими сроками».