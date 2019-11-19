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Политика ,  
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Зеленский поднимет вопрос возвращения Донбасса на саммите в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что планирует обсудить на саммите «нормандской четверки» в Париже возвращение Донбасса. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

«Я хочу говорить о возвращении, деоккупации Донбасса с какими-то более или менее четкими сроками. Мы об этом будем говорить, я буду поднимать этот вопрос», — сказал он.

Зеленский отметил, что вопрос урегулирования ситуации на востоке Украины можно решить только дипломатическим путем. Он заявил, что именно поэтому Киев ожидал встречи в «нормандском формате» и серьезно к ней готовится.

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Президент Украины добавил, что хотел бы, чтобы саммит принес «реальные результаты». Зеленский сообщил, что помимо возвращения Донбасса планирует обсудить сроки обмена заключенными.

Саммит в «нормандском формате» пройдет в Париже 9 декабря. Предыдущая встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии проходила в 2016 году. Стороны будут обсуждать исполнение минских соглашений, одним из пунктов которых является введение особого статуса для Донбасса.

Действующий закон о режиме местного самоуправления в Донбассе истекает 31 декабря. Согласно ему Украина гарантирует, что не допустит уголовное преследование участников военных действий на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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Источник РБК в партии нынешнего президента Украины говорил, что команда Зеленского пока не понимает, что придет этому документу на смену и каким будет документ, закрепляющий особый статус Донбасса. В Раде готовить законопроект начнут после саммита в «нормандском формате», добавлял собеседник РБК.

Теги: Украина, Донбасс, Владимир Зеленский
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