Зеленский поднимет вопрос возвращения Донбасса на саммите в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что планирует обсудить на саммите «нормандской четверки» в Париже возвращение Донбасса. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

«Я хочу говорить о возвращении, деоккупации Донбасса с какими-то более или менее четкими сроками. Мы об этом будем говорить, я буду поднимать этот вопрос», — сказал он.

Зеленский отметил, что вопрос урегулирования ситуации на востоке Украины можно решить только дипломатическим путем. Он заявил, что именно поэтому Киев ожидал встречи в «нормандском формате» и серьезно к ней готовится.

Президент Украины добавил, что хотел бы, чтобы саммит принес «реальные результаты». Зеленский сообщил, что помимо возвращения Донбасса планирует обсудить сроки обмена заключенными.