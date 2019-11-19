В России заработал онлайн-сервис для жалоб бизнеса на давление силовиков

Власти и бизнес презентовали онлайн-платформу для предпринимателей, на которой те смогут пожаловаться на давление силовиков, и правоохранительные органы должны будут оценить правомерность своих действий

Фото: Артем Житенев / РИА Новости

Платформа «ЗаБизнес.рф» для оперативной обработки жалоб на незаконные, по мнению бизнеса, действия правоохранительных органов начала работу в пилотном режиме. Презентация сервиса прошла в Российском союзе промышленников и предпринимателей, передал корреспондент РБК. Сервис принимает жалобы бизнеса в Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ.

Создать цифровую платформу, с помощью которой предприниматели смогли бы не только заявить о давлении на их бизнес, но и добиться рассмотрения вопроса по существу, поручил президент Владимир Путин в Послании Федеральному собранию в феврале 2019 года. «Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания», — сказал глава государства. На одного предпринимателя, бизнес которого разваливается в связи с этим, в среднем приходится 130 сотрудников, потерявших работу, отмечал президент, указав, что «это становится серьезной проблемой для экономики».

Обращения бизнеса до судебного решения

Для отправки обращения нужно зарегистрироваться в личном кабинете, изложить проблему и приложить документы, фото- и видеоматериалы. Заявление должны обработать в течение суток. В личном кабинете можно будет отследить итоги рассмотрения жалобы и выразить несогласие с решением. Жалобу необходимо подать «до вынесения судебного решения», отметила на презентации директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» Элина Сидоренко. Модераторы сайта проведут «первичную фильтрацию» обращения для того, чтобы оно соответствовало требованиям для его дальнейшей отправки в центральный аппарат того или иного правоохранительного органа. По желанию предпринимателя обращение могут сопровождать сотрудники бизнес-объединений.