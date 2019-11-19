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В России заработал онлайн-сервис для жалоб бизнеса на давление силовиков
Власти и бизнес презентовали онлайн-платформу для предпринимателей, на которой те смогут пожаловаться на давление силовиков, и правоохранительные органы должны будут оценить правомерность своих действий
Фото: Артем Житенев / РИА Новости

Платформа «ЗаБизнес.рф» для оперативной обработки жалоб на незаконные, по мнению бизнеса, действия правоохранительных органов начала работу в пилотном режиме. Презентация сервиса прошла в Российском союзе промышленников и предпринимателей, передал корреспондент РБК. Сервис принимает жалобы бизнеса в Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ.

Создать цифровую платформу, с помощью которой предприниматели смогли бы не только заявить о давлении на их бизнес, но и добиться рассмотрения вопроса по существу, поручил президент Владимир Путин в Послании Федеральному собранию в феврале 2019 года. «Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания», — сказал глава государства. На одного предпринимателя, бизнес которого разваливается в связи с этим, в среднем приходится 130 сотрудников, потерявших работу, отмечал президент, указав, что «это становится серьезной проблемой для экономики».

Обращения бизнеса до судебного решения

Для отправки обращения нужно зарегистрироваться в личном кабинете, изложить проблему и приложить документы, фото- и видеоматериалы. Заявление должны обработать в течение суток. В личном кабинете можно будет отследить итоги рассмотрения жалобы и выразить несогласие с решением. Жалобу необходимо подать «до вынесения судебного решения», отметила на презентации директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» Элина Сидоренко. Модераторы сайта проведут «первичную фильтрацию» обращения для того, чтобы оно соответствовало требованиям для его дальнейшей отправки в центральный аппарат того или иного правоохранительного органа. По желанию предпринимателя обращение могут сопровождать сотрудники бизнес-объединений.

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Обращения будут обрабатывать сотрудники центральных аппаратов силовых ведомств, жалобы не будут «спускать» в те же подразделения, на которые они направлены, заверил президент РСПП Александр Шохин в ходе презентации платформы. Он также выразил надежду, что после того, как центральный аппарат запросил дополнительные данные в территориальных органах, те не активизируются и не предпримут, например, выемку документов у предпринимателя.

Нелегальный рынок услуг силовиков

Жалобы принимаются и от бизнеса, на который оказывают давление конкуренты, используя в качестве посредников правоохранительные органы. «На местах уже сложился теневой рынок услуг, в которые, к сожалению, вовлечены многие представители правоохранительных органов», — констатировал помощник президента Андрей Белоусов.

Зачастую информация о давлении на бизнес «застревает» на региональном уровне, отметил министр экономического развития Максим Орешкин. «Цифровой омбудсмен», по его словам, нужен, чтобы «тайное становилось явным».

Из каких регионов и на какие территориальные органы поступило больше всего негативных сигналов, покажет аналитика сайта, которая будет общедоступна, отметила глава АСИ Светлана Чупшева. Эта информация, по ее словам, поможет принимать управленческие решения.

МВД рассчитывает получить независимую оценку «действий или бездействия» своих сотрудников, отметил замглавы ведомства Виталий Шулика. При особо вопиющих случаях возможны уголовные дела против сотрудников МВД. «Никого щадить не будем», — подчеркнул он.

Первое обращение на сайте поступило от предпринимателя, которого подозревают в преднамеренном банкротстве. «Компания просто разорилась», — отмечает он в своей жалобе.

Создатели онлайн-платформы

Создание платформы курировало Агентство стратегических инициатив (АСИ), и конкретно директор направления «Новый бизнес» Артем Аветисян, глава совета директоров банка «Восточный». В разработке и финансировании участвовали четыре крупнейших бизнес-объединения: Торгово-промышленная палата, РСПП, «Деловая Россия» и «Опора России».

Почти 67% предпринимателей не доверяют правоохранительным органам, 45% указали, что уголовное дело против них завершилось приговором, в результате бизнес 84% осужденных предпринимателей был полностью или частично разрушен, показал опрос ФСО по заказу бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД, ФСБ и Росгвардии совместно с Минэкономразвития до 16 декабря подготовить предложения, реализация которых должна привести к повышению доверия предпринимателей к правоохранительной и судебной системам.
 

Автор: Ольга Агеева
Теги: бизнес, правоохранительные органы
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