Путин пообещал не разочаровать УЕФА при проведении матчей Евро-2020

Владимир Путин и Александер Чеферин (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Россия сделает все возможное, чтобы наилучшим образом провести матчи чемпионата Европы по футболу, которые пройдут в Санкт-Петербурге в 2020 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Сделаем все, чтобы не подвести вас, болельщиков, игроков», — сказал он, обращаясь к президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александру Чеферину.

Путин отметил, что в этом году чемпионат будет праздновать свое 60-летие. По его словам, это имеет «немаленькое значение» для России, так как СССР когда-то выиграл первый турнир.

Петербург стал одним из 12 европейских городов, где в следующем году пройдут матчи чемпионата Европы по футболу. В российском городе состоятся три матча группового этапа и четвертьфинал. В середине октября Чеферин пригласил Путина на церемонию открытия Евро-2020.