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Путин пообещал не разочаровать УЕФА при проведении матчей Евро-2020
Владимир Путин и Александер Чеферин (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Россия сделает все возможное, чтобы наилучшим образом провести матчи чемпионата Европы по футболу, которые пройдут в Санкт-Петербурге в 2020 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Сделаем все, чтобы не подвести вас, болельщиков, игроков», — сказал он, обращаясь к президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александру Чеферину.

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Путин отметил, что в этом году чемпионат будет праздновать свое 60-летие. По его словам, это имеет «немаленькое значение» для России, так как СССР когда-то выиграл первый турнир.

Петербург стал одним из 12 европейских городов, где в следующем году пройдут матчи чемпионата Европы по футболу. В российском городе состоятся три матча группового этапа и четвертьфинал. В середине октября Чеферин пригласил Путина на церемонию открытия Евро-2020.

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В начале мая президент России подписал закон, который позволяет въезжать на территорию страны по паспорту болельщика без оформления виз. Режим начнет действовать за две недели до проведения первого матча Евро-2020, а завершится в день последнего матча.

Теги: Владимир Путин, УЕФА
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