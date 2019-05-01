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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию для зрителей Евро-2020

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий болельщикам чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года въезжать на территорию страны по паспорту болельщика (персонифицированная карта Fan ID) без оформления виз. Соответствующий документ опубликован 1 мая на портале правовой информации.

Период, в течение которого будет действителен безвизовый режим, начнется за 14 дней до проведения первого матча первенства и завершится в день последнего матча.

Помимо этого, болельщики, футболисты, волонтеры и журналисты на время чемпионата получат право воспользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также данный закон накладывает запрет на перепродажу и передачу билетов на матчи.

Кроме прочего, президентом подписан закон о предоставлении льгот по уплате НДС, налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, НДФЛ, транспортного налога, госпошлины, страховых взносов UEFA, Российскому футбольному союзу (РФС) и локальной организационной структуре, учреждаемой для подготовки и проведения турнира.

Общество
Колобков попросил Путина внедрить Fan ID в чемпионате России по футболу

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Матч открытия состоится в Риме на Олимпийском стадионе. Всего матчи примут 12 европейских городов. Стадион «Санкт-Петербург» примет три матча групповой стадии и четвертьфинал. Полуфиналы и финал сыграют на британской арене «Уэмбли». 29 января UEFA запустил сайт, на котором можно будет подать заявку на билеты.

FAN ID — так называемый паспорт болельщика, который позволяет без визы попасть в страну, где проходят соревнования. Впервые его использовали на Чемпионате мира-2018, который прошел в России.

Теги: Владимир Путин, Евро-2020, безвизовый въезд, UEFA, Паспорт болельщика
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