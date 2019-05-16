Кабмин допустил выделение дополнительных 285 млн руб. к Евро-2020

Правительство может дополнительно выделить до 285,2 млн рублей для организации и проведения матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году. Об этом говорится в проекте закона об изменениях в бюджете на 2019 год и на плановый период в 2020–2021 году, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в документе, это будет сделано «в случае и в пределах поступления в федеральный бюджет доходов от возврата дебиторской задолженности в связи с возвратом АНО «Организационный комитет «Россия-2018».

Чемпионат Европы по футболу в 2020 году пройдет с 12 июня по 12 июля. Матчи пройдут в 12 европейских городах. В Санкт-Петербурге на одноименном стадионе состоятся три групповых матча и четвертьфинал.

В начале мая Владимир Путин подписал закон о безвизовом въезде для зрителей Евро-2020, согласно которому виза не понадобится всем обладателям удостоверения болельщика Fan ID.