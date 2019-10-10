Глава УЕФА пригласил Путина на церемонию открытия Евро-2020

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин пригласил главу России Владимира Путина в Рим на церемонию открытия чемпионата Европы по футболу 2020 года, передает ТАСС.

«Я знаю, что это несколько далеко, но если у вас получится приехать, то мы будем очень рады», — заявил Чеферин на выставке «Современный спорт. Инновации и перспективы», проходящей в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде. Президент УЕФА отметил, что приезд российского лидера станет большой честью.

В ответ Путин сообщил, что постарается приехать на церемонию. «Это тот случай, когда футбол объединит всех», — заявил российский президент.

Чеферин также сообщил, что проведение турнира станет непростой задачей с точки зрения логистики. «Но о России мы меньше всего беспокоимся», — заявил глава УЕФА, отметив высокий уровень организации прошедшего в России чемпионата мира по футболу 2018 года.