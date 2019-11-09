Замглавы «Аэрофлота» стал свидетелем по делу о хищении 250 млн руб.

Заместитель гендиректора «Аэрофлота» Василий Авилов стал свидетелем по делу о хищении 250 млн руб. из авиакомпании. Основные обвинения предъявлены его бывшему подчиненному — Владимиру Александрову

Владимир Александров (Фото: Антон Великжанин / ТАСС)

Заместитель гендиректора «Аэрофлота» по административному управлению Василий Авилов стал свидетелем по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Топ-менеджера вызвали на допрос в прошлую пятницу, 1 ноября, рассказал РБК его знакомый и подтвердил источник, близкий к «Аэрофлоту».

Речь идет об уголовном деле, возбужденном по ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере) против Владимира Александрова, заместителя гендиректора авиакомпании по правовым и имущественным вопросам. О возбуждении этого уголовного дела стало известно 1 октября — в этот день в компании изымалась документация, в кабинете топ-менеджера в центральном офисе на Новом Арбате и в его служебном автотранспорте проводились обыски, говорили источники РБК. Самого Александрова суд арестовал на следующий день, 2 октября.

По данным следствия, вместе с Александровым в составе организованной группы были экс-директор юридического департамента «Аэрофлота» Татьяна Давыдова и юристы коллегии адвокатов «Ваш адвокатский партнер» Александр Сливко и Дина Кибец, которых также арестовали. Участники группы, по версии следствия, в 2015–2016 годах организовали заключение договоров на оказание юридических услуг: их исполнителями формально числились Сливко и Кибец, но фактически все работы выполняли сотрудники юридического департамента самого «Аэрофлота». В результате ущерб от этой деятельности составил 250 млн руб. — эти деньги «необоснованно перечислялись» на счет коллегии адвокатов, полагают следователи. Александров свою вину не признает.

Как утверждает источник РБК, близкий к «Аэрофлоту», «ни к одному из опрошенных сотрудников у правоохранительных органов претензий нет».

Василий Авилов «некоторое время» был руководителем Александрова, рассказал РБК источник, знакомый с ходом следствия. Согласно данным на сайте авиакомпании, Авилов с 1997 по 2013 год занимал должность руководителя администрации «Аэрофлота» и в сентябре 2013-го был назначен заместителем гендиректора авиакомпании. Александров пришел в «Аэрофлот» как раз в 2013 году, а в июле 2016 года стал заместителем гендиректора по правовым и имущественным вопросам.