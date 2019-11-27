Киев заявил об отсутствии переговоров с Москвой о прямых поставках газа

Киев заявил об отсутствии переговоров с Москвой о прямых поставках газа

Алексей Гончарук (Фото: Zuma \ ТАСС)

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев не ведет отдельных переговоров с Москвой по прямым поставками газа. Об этом сообщает УНН.

«Не существует отдельных переговоров о покупке газа в России. Существуют переговоры о продлении транзита газа из России в ЕС через Украину», — сказал он.

Гончарук отметил, что Украине необходим долгосрочный контракт с Россией. По его словам, «это вопрос не денег, а энергетической безопасности», причем как Украины, так и Европы.





20 ноября глава Минэнерго России Александр Новак рассказал, что Киев и Москва обсуждают возможность возобновления прямых поставок газа на Украину объемом 15 млрд куб. м в год.

В конце октября украинский министр энергетики Алексей Оржель отмечал, что Украина готова рассматривать вопрос о возобновлении поставок российского газа, если его цена будет выгодной и рыночной.