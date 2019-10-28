Киев назвал условие для возобновления прямых поставок газа из России

Киев готов рассматривать вопрос о прямых поставках газа из России в случае его выгодной, рыночной цены, заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель, передает корреспондент РБК.

«Договор о прямых поставках, я думаю, мы можем рассматривать с Россией на выгодных для обеих сторон условиях. Мы говорим, что цена должна быть конкурентной, рыночной, тогда мы сможем рассматривать эти условия на поставку», — сказал Оржель журналистам после окончания газовых консультаций в Брюсселе. Он подчеркнул, что переговоры по вопросу российского газа активизировались. «У нас было предложение провести следующий раунд как можно скорее. В частности, мы предлагали дату после 11 ноября», — сказал министр. Он добавил, что Киев сможет подписывать новые контракты по газу не ранее 17 декабря из-за создания нового оператора ГТС.

Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту российского газа состоялись в понедельник в Брюсселе. Они продлились 80 минут. В переговорах участвовали Оржель, министр энергетики России Александр Новак, глава «Газпрома» Алексей Миллер, зампредседателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович и глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев. Главной темой встречи должно было стать продление контракта на транзит российского газа в ЕС через украинскую территорию после истечения срока нынешнего соглашения в конце 2019 года.

Прямые поставки газа «Газпрома» на Украину были прекращены в ноябре 2015 года. Сейчас Киев покупает российский газ у европейских трейдеров, в том числе по реверсным схемам.