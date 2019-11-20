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Экономика ,  
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Новак сообщил об обсуждении с Киевом поставок газа объемом 15 млрд куб. м

В рамках переговоров между Москвой и Киевом обсуждается возможность возобновления прямых поставок на Украину российского газа в объеме 15 млрд куб. м в год. Об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, примерно такой объем поставок был предложен Россией в ходе трехсторонней (с участием ЕС) встречи по газу 28 октября.

«Мы говорили, что вопрос транзита рассматриваем в том числе и с учетом объемов поставок на внутренний рынок напрямую, а не через реверс, потому что это напрямую влияет на объемы транзита газа», — сказал министр (цитата по «РИА Новости»), отметив, что в первую очередь это предмет обсуждения между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Кроме того, в среду украинские СМИ со ссылкой на гендиректора ООО «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона сообщили, что «Газпром» в последние недели практически до максимума — 294 млн куб. м в сутки — увеличил транзит газа через Украину.

«Можно сделать вывод, что «Газпром» прилагает максимум усилий для того, чтобы максимально сократить необходимость отбора своего газа из европейских ПХГ за счет увеличения поставок через Украину с целью его реализации позже по более высоким ценам», — цитирует Макогона «Экономическая правда». Он добавил, что цены несомненно будут выше, если «Газпром» прекратит транзит.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

28 октября по итогам переговоров с Еврокомиссией и Украиной Новак говорил, что газовые вопросы, в том числе вопросы поставок российского газа напрямую потребителям Украины, минуя реверс, должны решаться пакетно.

Киев готов к дискуссии по пакетному решению, включая прямые закупки российского газа и мировое соглашение по судебному спору, подтвердил тогда еврокомиссар Марош Шефчович.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что стоимость газа для Украины при прямых поставках из России может быть на 20% ниже, чем цена газа, получаемого из Европы по реверсу.
 

Теги: Александр Новак, Украина, газ
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