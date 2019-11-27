Газета объяснила появление в статье о гражданстве Кипра «Олега Дерибаски»

Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В статье кипрского издания Politis действительно был упомянут российский бизнесмен Олег Дерипаска с некорректным написанием его фамилии, сообщил РБК редактор газеты Дионисис Дионисиу.

«В греческом языке буквы «b» и «p» звучат одинаково», — объяснил он. Сейчас, по его словам», ошибка устранена.

Ранее газета опубликовала список россиян, которых власти Кипра лишили полученного благодаря инвестициям гражданства. В материале говорилось, что паспортов лишили «Олега Дерибаску», его сына и дочь. О том, что власти Кипра запустили процедуру лишения гражданства против 26 человек, в том числе россиян, стало известно 6 ноября, однако список этих людей не публиковался.

Представитель Дерипаски заявил РБК, что информация о лишении бизнесмена гражданства не соответствует действительности, официальных уведомлений он не получал.