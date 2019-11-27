Газета объяснила появление в статье о гражданстве Кипра «Олега Дерибаски»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 63,97 (-0,05) Quote, 14:22
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 70,44 (-0,08) Quote, 14:22
Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок Бизнес, 17:19 Под Петербургом похоронили президента СПбГУ Людмилу Вербицкую Общество, 17:11 Путин наградил Ротенберга орденом Александра Невского за заслуги в спорте Общество, 17:10 Отстраненный судья Вилков будет работать на матче «Спартак» — «Зенит» Спорт, 17:09 Роскомнадзор предупредил о мошеннических сайтах перед «черной пятницей» Технологии и медиа, 17:02 Собственник показал проект 21-этажного здания на месте «Соловья» Общество, 17:00 Безглютеновые кафе и итальянские сыры: главное в пищевой промышленности Pro, 16:57 Сейчас разберемся: кто из великих прозаиков это написал. Тест РБК и Билайн, 16:57 Суд вернул дело участника акции 27 июля Раджабова в прокуратуру Политика, 16:50 Как создать гуманный молл вместо «злого и жадного ящика» Pro, 16:45 Никольская или Маросейка: что вы знаете о пешеходных улицах Москвы Недвижимость, 16:41 Газета объяснила появление в статье о гражданстве Кипра «Олега Дерибаски» Политика, 16:39 Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера» Бизнес, 16:34 В «Нафтогазе» назвали дедлайн для заключения газового контракта с Россией Экономика, 16:29
Политика ,  
0 
Газета объяснила появление в статье о гражданстве Кипра «Олега Дерибаски»
Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В статье кипрского издания Politis действительно был упомянут российский бизнесмен Олег Дерипаска с некорректным написанием его фамилии, сообщил РБК редактор газеты Дионисис Дионисиу.

«В греческом языке буквы «b» и «p» звучат одинаково», — объяснил он. Сейчас, по его словам», ошибка устранена.

Политика
Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра

Ранее газета опубликовала список россиян, которых власти Кипра лишили полученного благодаря инвестициям гражданства. В материале говорилось, что паспортов лишили «Олега Дерибаску», его сына и дочь. О том, что власти Кипра запустили процедуру лишения гражданства против 26 человек, в том числе россиян, стало известно 6 ноября, однако список этих людей не публиковался.

Представитель Дерипаски заявил РБК, что информация о лишении бизнесмена гражданства не соответствует действительности, официальных уведомлений он не получал.

О том, что у Дерипаски есть гражданство Кипра, стало известно в марте 2018 года. По данным СМИ, он получил его по программе «золотого паспорта», которая позволяет приобрести паспорт за инвестиции.

Теги: Олег Дерипаска, гражданство, Кипр
Материалы по теме
Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра
Политика
Кремль отказался комментировать ситуацию с кипрским паспортом Дерипаски
Политика
СМИ сообщили о лишении кипрского гражданства Олега Дерипаски
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter