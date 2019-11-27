Сергей Иванов связал запуск М-11 с победой над одной из бед России

Сергей Иванов связал запуск М-11 с победой над одной из бед России

Запуск новой платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом свидетельствует, что Россия научилась бороться с одной из двух своих бед.

Такое заявление сделал спецпредставитель президента России по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов в ходе совещания, на котором обсуждалось влияние новой дороги на развитие регионов, передает «Интерфакс».

По его словам, дорога получилась очень высокого качества. «У нас, как известно, в России две беды. Так вот, эта дорога показывает, что мы научились уже бороться с одной из них», — сказал Иванов.

27 ноября была открыта новая платная автомагистраль М-11, соединяющая Санкт-Петербург и Москву. Это платный дублер существующей трассы М-10 «Россия». На церемонии открытия новой трассы присутствовал президент России Владимир Путин. Автодорога получила название «Нева».