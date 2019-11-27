Путин открыл платную трассу из Москвы в Санкт-Петербург

Путин открыл платную трассу из Москвы в Санкт-Петербург

Владимир Путин на церемонии открытия скоростной платной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии новой скоростной трассы М-11, соединившей Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как передает ТАСС, в ходе открытия автодороги в Петербурге глава государства потребовал обустроить магистраль пунктами отдыха, питания и заправочными станциями.

«Все должно работать по-современному», — сказал он.

В рамках этого мероприятия Путин проведет совещание по вопросу влияния реализации проекта строительства трассы Москва — Санкт-Петербург на развитие российских субъектов.