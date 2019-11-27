Новая платная магистраль между городами будет носить название «Нева». На открытии трассы президент отметил, что «все должно работать по-современному»

На открытии платной автомагистрали между Москвой и Санкт-Петербургом президент Владимир Путин объявил, что она будет носить название «Нева». Об этом сообщает ТАСС.

Название для автомагистрали М-11 выбирали методом общественного голосования. Основными вариантами были «Валдай», «Две столицы» и «Нева». «Больше всего [голосов] набрал [вариант] «Нева». Так и назовем», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что работа властей регионов, по которым проходит «Нева», с открытием трассы только начинается. «Все должно работать по-современному: так, как выглядит сама трасса», — сказал президент. Вдоль дороги должны появиться пункты отдыха, заправки, обеспечена связь и интернет.

При этом Путин отметил, что регионы от новой трассы выиграют — она повысит их инвестиционную и туристическую привлекательность, конкурентоспособность.