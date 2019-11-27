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Путин предложил наградить строителей трассы между Москвой и Петербургом
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложил представить к правительственным наградам тех, кто участвовал в строительстве платной скоростной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Хочу всех вас поблагодарить за эту работу и за ее результаты», — отметил он. Подготовить предложения о представлении к наградам президент попросил министерства и глав регионов.

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Путин объявил название для трассы Москва — Санкт-Петербург

В среду, 27 ноября, Путин открыл автомагистраль М-11. Президент рассказал, что по результатам общественного голосования трассу назвали «Нева». Помимо главы государства на мероприятии присутствовали его помощник Игорь Левитин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, глава Минтранса Евгений Дитрих и председатель правления «Росавтодора» Вячеслав Петушенко.

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Владимир Путин открыл трассу Москва — Санкт-Петербург. Фоторепортаж

После церемонии Путин провел совещание, посвященное влиянию строительства дороги на социальное и экономическое развитие субъектов России. Он поручил главам регионов обустроить трассу пунктами отдыха и питания, заправками, интернетом и связью.

Теги: Владимир Путин, Москва, Петербург, трасса
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