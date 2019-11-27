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Роспотребнадзор напомнил туристам о компенсациях после ДТП в Доминикане
Фото: @DouglasBorrell / Twitter

Путешественники, которые в организованном туристической компанией отпуске столкнулись с непредвиденными расходами в рамках купленного турпакета, могут потребовать компенсацию с туроператора или страховой компании, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Такое напоминание Роспотребнадзор опубликовал «в связи с появлением в СМИ информации о туристах, пострадавших в ДТП в Доминиканской Республике», — говорится в сообщении ведомства.

Под услугами, включенными в турпакет, обычно подразумеваются перелет, размещение в гостинице, трансфер, поездки с гидом-переводчиком, поясняет Роспотребнадзор. Туристы могут потребовать покрыть как их вынужденные расходы в связи с возникновением чрезвычайной ситуации — лечение, транспортировку, услуги переводчика и другие, так и компенсацию за испорченное имущество при аварии. Размер выплат должен будет определить суд.

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ДТП с участием россиян в Доминикане. Фоторепортаж

26 ноября на юго-востоке Доминиканы недалеко от города Игуэй при столкновении с грузовиком перевернулся автобус, где находились 39 российских туристов. В результате ДТП пострадали 27 человек. Как сообщили РБК в пресс-службе компании ANEX Tour, перевозившей россиян, семь человек уже вылетели в Россию, еще пять размещены в гостинице Whala Bayahibe в городе Байяибе.

Семь пострадавших находятся в столичной больнице Санто-Доминго, еще 20 в удовлетворительном состоянии — в госпитале города Игуэй, уточнил представитель туроператора.

Ранее Ассоциация туроператоров России писала, что предварительной причиной аварии являются «резкий маневр и перестроение грузовика».

Теги: новости РБК, Доминикана, ДТП
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