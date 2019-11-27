Под Петербургом похоронили президента СПбГУ Людмилу Вербицкую

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

На Северном кладбище в Санкт-Петербурге похоронили Людмилу Вербицкую — лингвиста-русиста, декана филологического факультета СПбГУ и президента этого вуза.

Ранее сегодня в актовом зале здания Двенадцати коллегий университета состоялась церемония прощания с Вербицкой и гражданская панихида, на которую прибыли президент России Владимир Путин, министр просвещения Ольга Васильева, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, помощник президента Андрей Фурсенко и другие.

После панихиды Вербицкую отпели в храме Смоленской иконы Божией Матери.

Людмила Вербицкая умерла 24 ноября в возрасте 83 лет. Она родилась и жила в Санкт-Петербурге, училась в Ленинградском университете (с 1991 года — СПбГУ), который закончила в 1958 году с отличием. В конце 70-х получила звание профессора кафедры фонетики и методики преподавания иностранных языков филфака, а затем стала заведующей кафедрой общего языкознания. Кроме того, Вербицкая стала первой женщиной, избранной на пост ректора СПбГУ (1994 год), а в 2008 году ее избрали первым президентом университета.