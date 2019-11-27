Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 63,97 (-0,05) Quote, 14:22
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 70,44 (-0,08) Quote, 14:22
Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок Бизнес, 17:19 Под Петербургом похоронили президента СПбГУ Людмилу Вербицкую Общество, 17:11 Путин наградил Ротенберга орденом Александра Невского за заслуги в спорте Общество, 17:10 Отстраненный судья Вилков будет работать на матче «Спартак» — «Зенит» Спорт, 17:09 Роскомнадзор предупредил о мошеннических сайтах перед «черной пятницей» Технологии и медиа, 17:02 Собственник показал проект 21-этажного здания на месте «Соловья» Общество, 17:00 Безглютеновые кафе и итальянские сыры: главное в пищевой промышленности Pro, 16:57 Сейчас разберемся: кто из великих прозаиков это написал. Тест РБК и Билайн, 16:57 Суд вернул дело участника акции 27 июля Раджабова в прокуратуру Политика, 16:50 Как создать гуманный молл вместо «злого и жадного ящика» Pro, 16:45 Никольская или Маросейка: что вы знаете о пешеходных улицах Москвы Недвижимость, 16:41 Газета объяснила появление в статье о гражданстве Кипра «Олега Дерибаски» Политика, 16:39 Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера» Бизнес, 16:34 В «Нафтогазе» назвали дедлайн для заключения газового контракта с Россией Экономика, 16:29
Общество ,  
0 
Под Петербургом похоронили президента СПбГУ Людмилу Вербицкую
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

На Северном кладбище в Санкт-Петербурге похоронили Людмилу Вербицкую — лингвиста-русиста, декана филологического факультета СПбГУ и президента этого вуза.

Ранее сегодня в актовом зале здания Двенадцати коллегий университета состоялась церемония прощания с Вербицкой и гражданская панихида, на которую прибыли президент России Владимир Путин, министр просвещения Ольга Васильева, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, помощник президента Андрей Фурсенко и другие.

После панихиды Вербицкую отпели в храме Смоленской иконы Божией Матери.

Фотогалерея 
Прощание с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой. Фоторепортаж

Людмила Вербицкая умерла 24 ноября в возрасте 83 лет. Она родилась и жила в Санкт-Петербурге, училась в Ленинградском университете (с 1991 года — СПбГУ), который закончила в 1958 году с отличием. В конце 70-х получила звание профессора кафедры фонетики и методики преподавания иностранных языков филфака, а затем стала заведующей кафедрой общего языкознания. Кроме того, Вербицкая стала первой женщиной, избранной на пост ректора СПбГУ (1994 год), а в 2008 году ее избрали первым президентом университета.

25 ноября, комментируя смерть Вербицкой, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что это большая утрата как для науки в России, так и лично для президента Владимира Путина, которого с ней связывали «добрые отношения».

Теги: похороны
Материалы по теме
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Общество
Прощание с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой. Фоторепортаж
Общество
Путин приехал на церемонию прощания с президентом СПбГУ Вербицкой
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter