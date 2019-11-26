Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Президент России Владимир Путин 27 ноября посетит Петербург, где примет участие в открытии скоростной автодороги М11, сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства проведет совещание по вопросу влияния реализации проекта строительства трассы Москва — Санкт-Петербург на развитие российских субъектов.

Ранее во вторник пресс-служба губернатора и правительства Московской области сообщила, что новая скоростная трасса М11 заработает 27 ноября.

В конце «Автодор» официально озвучил расценки на проезд по автодороге. Водителям грузовиков придется платить для проезда по трассе по меньшей мере 2,1 тыс. руб.