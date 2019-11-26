Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 64,02 (+0,26) Quote, 12:39
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 70,52 (+0,2) Quote, 12:39
Тренды здорового образа жизни будущего: во что вкладывают богатые РБК и Райффайзенбанк, 17:21 «Убийство российского спорта». Реакция на рекомендации WADA Спорт, 17:10 Оптимизм на Уолл-Стрит усилился: индексы откроют торги в небольшом плюсе Quote, 17:07 В Великобритании начнут тестировать оплату по картам «Мир» Финансы, 17:06 Суд освободил от наказания лидера «Христианского государства» Общество, 17:05 Грибные удобрения и экологичная мульча: главное в сельском хозяйстве Pro, 17:04 В Киеве санкции США назвали инструментом в переговорах с Россией по газу Политика, 17:02 Путин приедет на открытие трассы Москва — Петербург 27 ноября Политика, 16:55 Renault Arkana: яркий купе-кроссовер — от кузова до салона РБК и Renault, 16:51 Бывший следователь СКР получил 5 лет за взятку по делу банка «БФГ-Кредит» Политика, 16:41 Полиция показала видео ограбления сокровищницы в Дрездене Общество, 16:33 Умный аутлет: из сжигателя денег в прибыльный бизнес РБК и Открытие, 16:22 Что для CVS Health означает приход инвестора-активиста Quote, 16:14 Эксперты назвали регионы-лидеры по росту цен на ЖКХ Общество, 16:10
Политика ,  
0 
Путин приедет на открытие трассы Москва — Петербург 27 ноября
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Президент России Владимир Путин 27 ноября посетит Петербург, где примет участие в открытии скоростной автодороги М11, сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства проведет совещание по вопросу влияния реализации проекта строительства трассы Москва — Санкт-Петербург на развитие российских субъектов.

Общество
Путин примет участие в открытии трассы М-11 между Москвой и Петербургом

Ранее во вторник пресс-служба губернатора и правительства Московской области сообщила, что новая скоростная трасса М11 заработает 27 ноября.

В конце «Автодор» официально озвучил расценки на проезд по автодороге. Водителям грузовиков придется платить для проезда по трассе по меньшей мере 2,1 тыс. руб.

Скоростную платную трассу общей протяженностью 669 км построили от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. 

Теги: Владимир Путин, Петербург, М11, Москва — Санкт-Петербург
Материалы по теме
Сроки сооружения трассы М11 сдвинут из-за находок железного века
Общество
Минтранс назвал сроки открытия трассы М-11 между Москвой и Петербургом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter