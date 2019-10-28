«Автодор» официально озвучил расценки на проезд по трассе М-11, которая должна стать платной альтернативой существующей трассе Москва — Петербург. Для того чтобы проехать быстрее, водителям будет нужно платить от 1,5 тыс. руб.

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

«Автодор» официально подтвердил расценки для водителей, которые будут использовать платную трассу М-11 для того, чтобы добраться из Москвы в Санкт- Петербург. Так, как следует из поступившего в распоряжение РБК сообщения пресс-службы госкомпании, водителям грузовиков для проезда по этой трассе придется платить как минимум 2,1 тыс. руб.

Расценки устанавливаются в зависимости от типа транспортного средства. Для машин второй категории, к которым относятся среднегабаритные автомобили выше 2 м, в том числе с прицепом, пикапы и минифургоны, цена проезда от столицы до Санкт-Петербурга составит 2030 руб. Сэкономить водителям можно будет, если на автомобиле будет установлен транспондер «Автодора» — устройство для оплаты проезда без остановки. С ним проезд по М-11 обойдется водителю такого транспорта в 1521 руб.

Для грузовиков и автобусов проезд будет дороже: в зависимости от наличия транспондера стоимость будет колебаться от 2,1 тыс. до 3,9 тыс. руб.

В «Автодоре» подтвердили и нововведение с тарифами выходного дня. Для легковых автомобилей первой категории в выходной день путь по новой трассе обойдется дороже, чем в будний день. «При проезде от Твери до Санкт-Петербурга разница составит всего 70 руб., что менее 7% от общей стоимости поездки. В то же время Государственная компания рассчитывает получить дополнительный эффект в виде доходов от сбора платы, который планируется направить на развитие придорожной инфраструктуры и пользовательских сервисов», — пояснили в компании планы.