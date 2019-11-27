Минздрав спрогнозировал время пика заболеваемости гриппом в России

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Подъем заболеваемости гриппом в России начнется в декабре, пик придется на январь—февраль. Об этом рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает «РИА Новости».

Она напомнила, что грипп является сезонным заболеванием и сезонное повышение заболеваемости будет обязательно.

«Подъем заболеваемости будет начат в декабре, и мы пойдем в ускоренный подъем в конце декабря, перед Новым годом, пик придется на январь и начало февраля», — сказала министр. Скворцова добавила, что на спад заболеваемость пойдет в апреле.

По ее словам, благодаря вакцинации, можно рассчитывать, что она будет умеренной.