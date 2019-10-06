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Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа

Чтобы не заразиться гриппом, нужно своевременно сделать прививку, стараться не контактировать с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в многолюдных местах. Об этом сообщается в опубликованном предостережении на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве также порекомендовали носить защитную маску в местах скопления людей и тщательно мыть руки с мылом, особенно после выхода на улицу или проезда на общественном транспорте. Так как грипп является заразным заболеванием и передается воздушно-капельным путем, необходимо промывать по возвращении домой полость носа.

Чтобы обезопасить себя от заболевания и дома, в Роспотребнадзоре посоветовали регулярно проветривать помещение, делать в нем влажную уборку и поддерживать необходимую влажность воздуха. В ведомстве отметили, что здоровый образ жизни, налаженный режим сна, занятия спортом и сбалансированное питание также являются необходимыми способами профилактики заболевания.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость гриппом в России снизилась в 196 раз с 1996 года, когда в стране появилась вакцинация. В ведомстве добавили, что это самый надежный способ защиты от заболевания. Минздрав, в свою очередь, сообщил о внедрении в текущем году самой современной, четырехвалентной, вакцины от гриппа от российских производителей.

Теги: грипп, Роспотребнадзор, профилактика
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