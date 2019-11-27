Трамп заявил о планах признать наркокартели из Мексики террористическими

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении приравнять мексиканские наркокартели к иностранным террористическими организациям. Его слова из интервью радиоведущему Биллу О'Райли передает Bloomberg.

Американский лидер отвечал на вопрос, собирается ли он объявить наркокартели, действующие на территории Мексики, иностранными террористическими организациями и принять против них военные меры.

«Я не хочу говорить, что я буду делать, но они будут объявлены [террористическими группировками]», — заявил Трамп. Президент отметил, что он работал над этим вопросом «в течение последних 90 дней».

В марте Трамп сообщал, что в США рассматривают вопрос объявления мексиканских наркокартелей иностранными террористическими организациями. Он пояснял, что это не только «психологический, но также и экономический момент». По его словам, в прошлом году в Мексике было совершенно 42 тыс. убийств. По мнению Трампа, такой высокий показатель «во многом связан» с наркотиками.