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Трамп заявил о планах признать наркокартели из Мексики террористическими

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении приравнять мексиканские наркокартели к иностранным террористическими организациям. Его слова из интервью радиоведущему Биллу О'Райли передает Bloomberg.

Американский лидер отвечал на вопрос, собирается ли он объявить наркокартели, действующие на территории Мексики, иностранными террористическими организациями и принять против них военные меры.

«Я не хочу говорить, что я буду делать, но они будут объявлены [террористическими группировками]», — заявил Трамп. Президент отметил, что он работал над этим вопросом «в течение последних 90 дней».

В марте Трамп сообщал, что в США рассматривают вопрос объявления мексиканских наркокартелей иностранными террористическими организациями. Он пояснял, что это не только «психологический, но также и экономический момент». По его словам, в прошлом году в Мексике было совершенно 42 тыс. убийств. По мнению Трампа, такой высокий показатель «во многом связан» с наркотиками.

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Эскобар, Коротышка и другие: пять самых известных наркобаронов


В 2016 году Мексика выдала США одного из более известных наркобаронов страны-бывшего главаря наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана по кличке Коротышка. До этого ему дважды удалось бежать из тюрьмы. В июле его приговорили к пожизненному заключению за контрабанду тонны наркотиков в США и участие в многочисленных заговорах с целью убийства.

Теги: наркокартель, Мексика, Дональд Трамп
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