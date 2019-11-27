Туроператор заявил об отсутствии «критических» пострадавших в Доминикане

Среди российских туристов, пострадавших в результате ДТП в Доминиканской Республике, нет «критических». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на организовавшую тур компанию ANEX Tour.

Как заявили представители туроператора на горячей линии, «несколько человек находятся в более тяжелом состоянии, но потерпевших в критическом состоянии нет», добавив, что они были направлены в клинику столицы республики Санто-Доминго.

Также в компании сообщили, что несколько пострадавших уже получили необходимую медицинскую помощь и отправились из больницы в гостиницы.

При этом местное издание Listin Diario со ссылкой на директора больницы в городе Игуэй сообщает о том, что 15 пострадавших российских туристов находятся в критическом состоянии.