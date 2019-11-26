Российское посольство отреагировало на ДТП с автобусом в Доминикане

Российское посольство отреагировало на ДТП с автобусом в Доминикане

В посольстве России в Доминиканской Республике подтвердили, что автобус с российскими туристами попал в аварию, сообщают «РИА Новости».

В дипмиссии заявили, что заявление для СМИ будет сделано позже.

О столкновении автобуса с грузовым автомобилем стало известно ранее 26 ноября. ДТП произошло на Коралловом шоссе недалеко от города Игуэй. По данным местных изданий в автобусе находилось от 60 до 70 человек.

Информации о погибших не поступало, но сообщается, что несколько человек пострадали. На место происшествия были направлены два медицинских вертолета для транспортировки раненых, а также машины скорой помощи.