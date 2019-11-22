Один человек погиб и 17 пострадали в аварии с автобусом в Доминикане

Один человек погиб и 17 пострадали в аварии с автобусом в Доминикане

На юге Доминиканской Республики в результате автоаварии с автобусом погиб один человек, еще 17 пострадали, сообщает газета El Nacional.

Инцидент произошел утром 21 ноября в муниципалитете Эль Наранхо на шоссе Хуана Пабло II. Автобус ехал из Саманы в Санто-Доминго, когда водитель потерял управление и вылетел в кювет и врезался в насыпь.

В результате ДТП погиб кондуктор автобуса. Еще 17 человек получили травмы разной степени тяжести. На место происшествия прибыли экстренные службы. Почти все пострадавшие госпитализированы, некоторые были доставлены в больницу на вертолетах.

15 ноября во Владимирской области перевернулся школьный микроавтобус с детьми. Авария произошла по вине водителя ВАЗ-2109, водитель которого потерял управление и выехал на встречную полосу. В итоге обе машины вылетели в кювет.

В результате столкновения аварии девять человек, восемь из которых — дети. Четверых школьников госпитализировали.