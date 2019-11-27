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Политика ,  
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Трамп пошутил о повестках на слушания по его импичменту для двух индеек

Президент США Дональд Трамп в шутку заявил, что две помилованные им индейки в честь Дня Благодарения получили повестки на слушания по делу о его импичменте, пишет The Hill.

Во время традиционной церемонии помилования индеек на лужайке перед Белым домом Трамп отметил, что индюшкам с именами Хлеб (Bread) и Масло (Butter) пригодится умение сохранять спокойствие в любых обстоятельствах, поскольку их уже вызвали на слушания.

Традиция преподнесения индейки президенту США честь Дня Благодарения родилась в 1940-х годах, когда основатель национальной федерации индеек Чарльз Уомплер подарил птицу тогдашнему лидеру страны Гари Трумэну. При этом обычай помилования индеек берет свое  начало лишь с 1989 года, с президентства Джорджа Буша-старшего. До этого их помиловали лишь время от времени. 

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В Белом доме заявили о готовности к разным вариантам импичмента Трампа

Палата представителей США начала  процедуру импичмента в отношении Трампа 25 сентября. Поводом к этому стал телефонный разговор американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским,который состоялся в июле этого года. В публикации в газете The Wall Street Journal утверждалось, что Трамп пытался повлиять на своего коллегу для возобновления расследования в отношении Хантера Байдена — сына Джозефа Байдена, который может стать конкурентом Трампа на президентских выборах в 2020 году. Позднее Белый дом обнародовал стенограмму разговора.

23 ноября в конгрессе США завершилась первая фаза открытых слушаний по делу об импичменте. 

Теги: Дональд Трамп, импичмент, День Благодарения, индейка
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