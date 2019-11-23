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Завершилась первая фаза слушаний об импичменте Трампа. Что важно знать
В палате представителей конгресса США, которая начала процедуру импичмента президента США, закончился этап публичных показаний. Самое главное, что на них прозвучало и что это означает для Дональда Трампа, — в обзоре РБК
Фото: Erin Scott / Reuters

Кто давал показания

В комитете по разведке палаты представителей конгресса США завершилась очередная фаза импичмента президента — этап открытых слушаний. В них приняли участие бывшие и действующие сотрудники Госдепартамента и Совета национальной безопасности. Они давали показания под присягой перед членами комитета, который возглавляет демократ Адам Шифф. Всего были опрошены 12 человек. Первым 13 ноября выступил заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент. Завершали слушания 21 ноября бывший советник президента США по России и Евразии Фиона Хилл (ушла с поста 19 июля) и действующий сотрудник американского посольства в Киеве Дэвид Холмс.

Открытым слушаниям предшествовали встречи членов комитета с теми же людьми, но в закрытом режиме. Протоколы их встреч были затем опубликованы.

Цель инициированного Демократической партией процесса импичмента — установить, злоупотреблял ли властью президент США Дональд Трамп и пытался ли он получить политическую выгоду на своем посту в Белом доме. По мнению представителей Демпартии, об этом можно говорить, опираясь на содержание телефонной беседы президента с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшейся 25 июля.

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По версии демократов, Трамп связал в ней выделение военной помощи Украине объемом около $400 млн с расследованием работы в украинской компании Burisma Хантера Байдена, сына вице-президента Джозефа Байдена в администрации Барака Обамы.

Джо Байден может стать основным соперником Трампа на выборах 2020 года. В таком давлении на украинскую сторону демократы усматривают нечистоплотную политическую борьбу. Республиканская партия отвергает обвинения демократов. Старший республиканец в комитете по разведке Девин Нуньес, предваряя дачу показаний, каждый раз обвинял оппонентов в продолжении политической «охоты на ведьм».

Как формировалась американская политика на украинском направлении

Из показаний участников слушаний следует, что формированием политики в отношении Украины в Вашингтоне занимаются две группы: кадровые сотрудники Госдепартамента и члены Совета национальной безопасности, с одной стороны, и некоторые функционеры Белого дома плюс личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани — с другой. Наиболее активными в летний период были Джулиани, глава администрации Белого дома Мик Малвани, министр энергетики Рик Перри и спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер.

Как следует из показаний Уильяма Тейлора, временного поверенного в делах США на Украине, традиционным для международной дипломатии способом действуют сотрудники посольства и представители Совета национальной безопасности, а неформальное взаимодействие осуществляют Джулиани и Малвани.

Советник посольства США в Киеве Дэвид Холмс в четверг показал, что интересы президента США на Украине представляли «три амиго» — посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд, Перри и Волкер. Все трое, по заявлению Холмса, добивались от Киева подтверждения начала расследования по делу Burisma. В курсе предпринимаемых действий был Джон Болтон, занимавший пост помощника президента c апреля 2018 года по 10 сентября этого года, сообщила Хилл. Однако Болтон не был причастен к сделке, которую готовили Малвани и Сондленд, сообщила она.

«Никогда не знал, что президент Трамп или кто-то еще определял посла Сондленда и меня как группу, ответственную за украинскую политику», — прокомментировал Волкер сообщения о том, что он входит в число «амиго».

Почему речь идет о сделке «услуга за услугу»

Из показаний на слушаниях следует, что в основном членов комитета интересовало, как связаны возможность телефонного разговора и очной встречи Трампа с Зеленским с выделением военной помощи Украине. Главным требованием американской стороны к Киеву было расследование возможного вмешательства Украины в выборы 2016 года в пользу кандидата-демократа Хиллари Клинтон и расследование дела Burisma. «Стало очевидно, что встреча в Белом доме зависит от других вопросов, в основном от расследований и вопросов о вмешательстве в выборы 2016 года», — заявила Хилл. Однако участники слушаний по-разному говорили о том, от кого исходили все эти требования и предварительные условия.

Наиболее подробно на вопрос, было ли требование услуги за услугу, ответил 20 ноября Сондленд. «Члены комитета часто формулируют сложные вопросы в виде более простого: имело ли место предложение в формате «услуги за услугу»? Как я уже говорил ранее, что касается звонка и встречи в Белом доме, мой ответ — да. Господин Джулиани довел до секретаря Перри, посла Волкера и других, что президент Трамп хочет от президента Зеленского публичного заявления, что он за расследования дела Burisma и выборов 2016 года. Джулиани прямо передал это украинской стороне, Джулиани также передал это нам. Мы все поняли, что все это является предварительным условием для звонка из Белого дома и встречи в Белом доме, отражает желания и требования Трампа», — отметил Сондленд. Однако он рассказал и о своем телефонном разговоре с Трампом, который состоялся 9 сентября, когда президент США заверил, что ничего не хочет от Украины.

Сондленд также рассказал о связи между выделением Вашингтоном военной помощи и определенными действиями Киева: «Я заявил господину (помощнику президента Украины Владимира Зеленского Андрею) Ермаку, что возобновления помощи США, вероятнее всего, не будет, пока Украина не предпримет какого-либо рода действий в рамках публичного заявления, которое мы обсуждаем на протяжении многих недель». Решение заморозить многомиллионную помощь принимали участники неофициального канала общения, сказал временный поверенный Тейлор.

Холмс также упомянул о визите 27 августа на Украину Джона Болтона. Во время визита, по заявлению Холмса, Болтон сказал украинским чиновникам, что Трамп хочет встретиться с Зеленским 1 сентября в Варшаве и что военная помощь останется замороженной до этой встречи, а ее разморозка будет фактически зависеть от того, сможет ли Зеленский «произвести позитивное впечатление на президента Трампа». Холмс заверил, что к этому моменту у него сложилось четкое впечатление, что приостановка военной помощи, скорее всего, была «задумана президентом либо как выражение неудовлетворенности тем, что Украина все еще не согласились на расследование дела Burisma/Байдена, либо была использована как попытка увеличить давление на нее, чтобы добиться этого».

В итоге поездка Трампа в Варшаву не состоялась. Ценным свидетелем мог бы стать Джон Болтон, но он заявил, что даст показания, только получив судебную повестку, пишет Vox.

Вмешивалась ли Украина в выборы США

На слушаниях Хилл заявила, что республика не пыталась повлиять на выборы 2016 года, и обвинила республиканцев в злонамеренной интерпретации этих событий. По ее словам, допускающая вмешательство Киева версия крайне выгодна и удобна для российских спецслужб: «Я прошу вас не распространять политически мотивированную ложь, которая так очевидно играет на руку России». Трамп и Джулиани не раз продвигали версию об украинском вмешательстве, которое, по их словам, состоит в том, что компания CrowdStrike, которая оказывала помощь в расследовании взлома серверов Демократической партии, принадлежит украинскому олигарху, а следы взлома серверов российскими спецслужбами обнаружены не были.

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Какими будут следующие этапы импичмента

Судя по тому, что Шифф не назвал даты следующих слушаний, теперь стартует следующий этап. Это подготовка Шиффом и комитетом отчета о расследовании, который должен быть передан комитету по юридическим делам палаты представителей. Комитет должен будет решить, достаточно ли собрано сведений для подготовки обвинительного заключения в адрес Трампа. После этого процесс переместится в сенат, где будут рассмотрены обвинения.

Трамп подробно прокомментировал прошедшие слушания 22 ноября в эфире Fox and Friends. Затеявшую процедуру импичмента спикера палаты представителей Нэнси Пелоси он назвал «сумасшедшей, как клоп», а выступления Сондленда — полной чушью. Он также заявил, что готов к продолжению процесса.

Авторы: Полина Химшиашвили, Александра Царвуланова
Теги: США, Дональд Трамп, импичмент
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