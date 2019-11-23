Завершилась первая фаза слушаний об импичменте Трампа. Что важно знать

По версии демократов, Трамп связал в ней выделение военной помощи Украине объемом около $400 млн с расследованием работы в украинской компании Burisma Хантера Байдена, сына вице-президента Джозефа Байдена в администрации Барака Обамы.

Джо Байден может стать основным соперником Трампа на выборах 2020 года. В таком давлении на украинскую сторону демократы усматривают нечистоплотную политическую борьбу. Республиканская партия отвергает обвинения демократов. Старший республиканец в комитете по разведке Девин Нуньес, предваряя дачу показаний, каждый раз обвинял оппонентов в продолжении политической «охоты на ведьм».

Как формировалась американская политика на украинском направлении

Из показаний участников слушаний следует, что формированием политики в отношении Украины в Вашингтоне занимаются две группы: кадровые сотрудники Госдепартамента и члены Совета национальной безопасности, с одной стороны, и некоторые функционеры Белого дома плюс личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани — с другой. Наиболее активными в летний период были Джулиани, глава администрации Белого дома Мик Малвани, министр энергетики Рик Перри и спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер.

Как следует из показаний Уильяма Тейлора, временного поверенного в делах США на Украине, традиционным для международной дипломатии способом действуют сотрудники посольства и представители Совета национальной безопасности, а неформальное взаимодействие осуществляют Джулиани и Малвани.

Советник посольства США в Киеве Дэвид Холмс в четверг показал, что интересы президента США на Украине представляли «три амиго» — посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд, Перри и Волкер. Все трое, по заявлению Холмса, добивались от Киева подтверждения начала расследования по делу Burisma. В курсе предпринимаемых действий был Джон Болтон, занимавший пост помощника президента c апреля 2018 года по 10 сентября этого года, сообщила Хилл. Однако Болтон не был причастен к сделке, которую готовили Малвани и Сондленд, сообщила она.

«Никогда не знал, что президент Трамп или кто-то еще определял посла Сондленда и меня как группу, ответственную за украинскую политику», — прокомментировал Волкер сообщения о том, что он входит в число «амиго».

Почему речь идет о сделке «услуга за услугу»

Из показаний на слушаниях следует, что в основном членов комитета интересовало, как связаны возможность телефонного разговора и очной встречи Трампа с Зеленским с выделением военной помощи Украине. Главным требованием американской стороны к Киеву было расследование возможного вмешательства Украины в выборы 2016 года в пользу кандидата-демократа Хиллари Клинтон и расследование дела Burisma. «Стало очевидно, что встреча в Белом доме зависит от других вопросов, в основном от расследований и вопросов о вмешательстве в выборы 2016 года», — заявила Хилл. Однако участники слушаний по-разному говорили о том, от кого исходили все эти требования и предварительные условия.

Наиболее подробно на вопрос, было ли требование услуги за услугу, ответил 20 ноября Сондленд. «Члены комитета часто формулируют сложные вопросы в виде более простого: имело ли место предложение в формате «услуги за услугу»? Как я уже говорил ранее, что касается звонка и встречи в Белом доме, мой ответ — да. Господин Джулиани довел до секретаря Перри, посла Волкера и других, что президент Трамп хочет от президента Зеленского публичного заявления, что он за расследования дела Burisma и выборов 2016 года. Джулиани прямо передал это украинской стороне, Джулиани также передал это нам. Мы все поняли, что все это является предварительным условием для звонка из Белого дома и встречи в Белом доме, отражает желания и требования Трампа», — отметил Сондленд. Однако он рассказал и о своем телефонном разговоре с Трампом, который состоялся 9 сентября, когда президент США заверил, что ничего не хочет от Украины.

Сондленд также рассказал о связи между выделением Вашингтоном военной помощи и определенными действиями Киева: «Я заявил господину (помощнику президента Украины Владимира Зеленского Андрею) Ермаку, что возобновления помощи США, вероятнее всего, не будет, пока Украина не предпримет какого-либо рода действий в рамках публичного заявления, которое мы обсуждаем на протяжении многих недель». Решение заморозить многомиллионную помощь принимали участники неофициального канала общения, сказал временный поверенный Тейлор.

Холмс также упомянул о визите 27 августа на Украину Джона Болтона. Во время визита, по заявлению Холмса, Болтон сказал украинским чиновникам, что Трамп хочет встретиться с Зеленским 1 сентября в Варшаве и что военная помощь останется замороженной до этой встречи, а ее разморозка будет фактически зависеть от того, сможет ли Зеленский «произвести позитивное впечатление на президента Трампа». Холмс заверил, что к этому моменту у него сложилось четкое впечатление, что приостановка военной помощи, скорее всего, была «задумана президентом либо как выражение неудовлетворенности тем, что Украина все еще не согласились на расследование дела Burisma/Байдена, либо была использована как попытка увеличить давление на нее, чтобы добиться этого».

В итоге поездка Трампа в Варшаву не состоялась. Ценным свидетелем мог бы стать Джон Болтон, но он заявил, что даст показания, только получив судебную повестку, пишет Vox.

Вмешивалась ли Украина в выборы США

На слушаниях Хилл заявила, что республика не пыталась повлиять на выборы 2016 года, и обвинила республиканцев в злонамеренной интерпретации этих событий. По ее словам, допускающая вмешательство Киева версия крайне выгодна и удобна для российских спецслужб: «Я прошу вас не распространять политически мотивированную ложь, которая так очевидно играет на руку России». Трамп и Джулиани не раз продвигали версию об украинском вмешательстве, которое, по их словам, состоит в том, что компания CrowdStrike, которая оказывала помощь в расследовании взлома серверов Демократической партии, принадлежит украинскому олигарху, а следы взлома серверов российскими спецслужбами обнаружены не были.

Какими будут следующие этапы импичмента

Судя по тому, что Шифф не назвал даты следующих слушаний, теперь стартует следующий этап. Это подготовка Шиффом и комитетом отчета о расследовании, который должен быть передан комитету по юридическим делам палаты представителей. Комитет должен будет решить, достаточно ли собрано сведений для подготовки обвинительного заключения в адрес Трампа. После этого процесс переместится в сенат, где будут рассмотрены обвинения.

Трамп подробно прокомментировал прошедшие слушания 22 ноября в эфире Fox and Friends. Затеявшую процедуру импичмента спикера палаты представителей Нэнси Пелоси он назвал «сумасшедшей, как клоп», а выступления Сондленда — полной чушью. Он также заявил, что готов к продолжению процесса.