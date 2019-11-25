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В Белом доме заявили о готовности к разным вариантам импичмента Трампа

Белый дом готов к вариантам, при которых рассмотрение дела об импичменте президента США Дональда Трампа дойдет до американского сената или не пройдет палату представителей. Об этом сообщила CBS старший советник американского лидера Келлиэнн Конуэй.

По ее словам, в случае процесса в сенате будет возможность вызвать свидетелей от обеих сторон, а также представить другие доказательства. При этом Конуэй отметила, что в числе свидетелей может предстать пожаловавшийся на Трампа осведомитель со своим адвокатом. Она также сообщила, что многие представители Демократической партии не видят убедительных доказательств.

Политика
Трамп сообщил о несогласии 75% американцев с импичментом

Накануне Трамп в своем Twitter заявил, что процесс импичмента, инициированный Демократической партией США, не поддерживают 75% американцев.

Ранее в Белом доме сообщали, что американский лидер положительно относится к рассмотрению дела об импичменте в сенате страны, если процесс не остановится на уровне палаты представителей.

Палата представителей США, большинство в которой принадлежит демократам, запустила процедуру импичмента в отношении американского президента 25 сентября этого года. Поводом для этого послужил июльский телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным The Wall Street Journal, во время беседы Трамп попросил украинского лидера организовать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, до 2019 года входившего в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings. По словам спикера нижней палаты американского конгресса Нэнси Пелоси, Трамп оказывал на Зеленского давление и злоупотреблял властью. Впоследствии Белый дом опубликовал стенограмму разговора глав двух государств.

Теги: США, Дональд Трамп, импичмент
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