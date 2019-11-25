В Белом доме заявили о готовности к разным вариантам импичмента Трампа

Белый дом готов к вариантам, при которых рассмотрение дела об импичменте президента США Дональда Трампа дойдет до американского сената или не пройдет палату представителей. Об этом сообщила CBS старший советник американского лидера Келлиэнн Конуэй.

По ее словам, в случае процесса в сенате будет возможность вызвать свидетелей от обеих сторон, а также представить другие доказательства. При этом Конуэй отметила, что в числе свидетелей может предстать пожаловавшийся на Трампа осведомитель со своим адвокатом. Она также сообщила, что многие представители Демократической партии не видят убедительных доказательств.

Накануне Трамп в своем Twitter заявил, что процесс импичмента, инициированный Демократической партией США, не поддерживают 75% американцев.

Ранее в Белом доме сообщали, что американский лидер положительно относится к рассмотрению дела об импичменте в сенате страны, если процесс не остановится на уровне палаты представителей.