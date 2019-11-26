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Греф заявил о страхе перед селфи
Глава Сбербанка отметил, что раньше самым страшным для него был вопрос про курс доллара и в какой валюте лучше хранить сбережения. А теперь в ужас его вгоняет предложение сделать селфи
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Герман Греф (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Глава Сбербанка Герман Греф назвал селфи «страшным изобретением человечества». Об этом он заявил во время передачи «Открытый диалог с Германом Грефом». Трансляцию вел РБК.

«Оно догоняет любого публичного человека. Если раньше для меня самый страшный вопрос был, какой будет курс доллара или в чем хранить сбережения, то теперь — «давай сделаем совместную фотографию». Это, конечно, ужасно просто!» — сказал Греф.

О своем страхе Греф сообщил, отвечая на вопрос о том, как защитить персональные данные. Глава Сбербанка отметил, что пользователи самостоятельно оставляют информацию о себе на сайтах и платформах организаций. И, кроме того, по словам Грефа, любят делать снимки друг друга. По его словам, тема кибербезопасности стала актуальной из-за «незрелости» регулирования рынка, а также потому, что пользователи не до конца понимают, что такое защита данных.

Финансы
Греф сравнил свои ощущения на посту главы Сбербанка с паранойей

В январе прошлого года Греф признался, что переживает из-за работы в должности главы правления Сбербанка. «Люди, которые несут большую ответственность — не важно, лидеры ли это государства (я им вообще не завидую), лидеры крупных компаний, в шкуре которого и я нахожусь, — это во многом паранойя. Паранойя этого конца, потому что, не дай господь бог, ты приблизишь этот конец и ты войдешь в историю компании (в моем случае это 176-летняя история) как человек, который приблизил конец», — говорил тогда Греф.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Герман Греф, Сбербанк, селфи
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