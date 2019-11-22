Греф после утечки данных объявил о борьбе с внутренним предательством

Греф после утечки данных объявил о борьбе с внутренним предательством

Глава кредитной организации заявил, что банк «предал» сотрудник, который окончил один из лучших вузов страны. По словам Грефа, произошедшее стало суровым уроком для банка

Герман Греф (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Глава Сбербанка Герман Греф, комментируя недавнюю утечку данных клиентов кредитной организации, заявил, что банк принял рад радикальных мер и собирается далее работать в этом направлении, чтобы защитить данные клиентов от внутреннего предательства. Такое заявление Греф сделал в интервью журналу Forbes.

Греф признал, что ранее банк принимал все меры для того, чтобы защитить данные клиентов извне, однако не приложил недостаточно усилий для защиты от внутреннего предательства.

«Нас предал сотрудник, который был нами обучен, закончил один из самых лучших вузов страны <…>, а потом, используя все свои знания, решился на преступление, связанное с хищением данных, к которым имел доступ по долгу службы. — сказал Греф (цитата по ТАСС). — Это, конечно, суровый урок для нас».

Греф отметил, что произошедшая утечка была единственной за всю историю банка. Он добавил, что кредитная организация уже радикально пересмотрела и будет дальше пересматривать режим доступа и системы защиты данных клиентов от внутреннего предательства. Он добавил, что банк вводит особый режим контроля сотрудников, которые имеют доступ к критическим системам.

Греф также сообщил, что кадровые решения после утечки уже последовали и «еще последуют».