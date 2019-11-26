Суд освободил от наказания лидера «Христианского государства»

Суд признал виновным лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина, обвиняемого в давлении на кинотеатры из-за фильма «Матильда», но освободил от наказания в связи с истечением срока давности. Об этом РБК сообщил представитель Грязинского городского суда Липецкой области.

Калинина признали виновным по ст. 179 УК (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества). «В данный момент он освобожден от наказания в связи с декриминализацией преступного деяния ввиду истечения срока давности деяния», — сказали в пресс-службе.

На сайте суда уточняется, что дело в отношении него по ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) прекращено, поскольку произошла декриминализация. В сообщении отмечается, что до вступления приговора в законную силу сохраняется подписка о невыезде и надлежащем поведении Калинина.

Во время судебного процесса прокурор попросил назначить Калинину год условно и прекратить уголовное дело, уточняет ТАСС. Суд зачел ему год, который он провел в СИЗО в ходе следствия. Сеть кинотеатров «Киномакс» отказалась от обвинений об упущенной выгоде в адрес подсудимого.