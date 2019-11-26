Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 64,02 (+0,26) Quote, 12:39
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 70,52 (+0,2) Quote, 12:39
Тренды здорового образа жизни будущего: во что вкладывают богатые РБК и Райффайзенбанк, 17:21 «Убийство российского спорта». Реакция на рекомендации WADA Спорт, 17:10 Оптимизм на Уолл-Стрит усилился: индексы откроют торги в небольшом плюсе Quote, 17:07 В Великобритании начнут тестировать оплату по картам «Мир» Финансы, 17:06 Суд освободил от наказания лидера «Христианского государства» Общество, 17:05 Грибные удобрения и экологичная мульча: главное в сельском хозяйстве Pro, 17:04 В Киеве санкции США назвали инструментом в переговорах с Россией по газу Политика, 17:02 Путин приедет на открытие трассы Москва — Петербург 27 ноября Политика, 16:55 Renault Arkana: яркий купе-кроссовер — от кузова до салона РБК и Renault, 16:51 Бывший следователь СКР получил 5 лет за взятку по делу банка «БФГ-Кредит» Политика, 16:41 Полиция показала видео ограбления сокровищницы в Дрездене Общество, 16:33 Умный аутлет: из сжигателя денег в прибыльный бизнес РБК и Открытие, 16:22 Что для CVS Health означает приход инвестора-активиста Quote, 16:14 Эксперты назвали регионы-лидеры по росту цен на ЖКХ Общество, 16:10
Общество ,  
0 
Суд освободил от наказания лидера «Христианского государства»

Суд признал виновным лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина, обвиняемого в давлении на кинотеатры из-за фильма «Матильда», но освободил от наказания в связи с истечением срока давности. Об этом РБК сообщил представитель Грязинского городского суда Липецкой области.

Калинина признали виновным по ст. 179 УК (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества). «В данный момент он освобожден от наказания в связи с декриминализацией преступного деяния ввиду истечения срока давности деяния», — сказали в пресс-службе.

На сайте суда уточняется, что дело в отношении него по ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) прекращено, поскольку произошла декриминализация. В сообщении отмечается, что до вступления приговора в законную силу сохраняется подписка о невыезде и надлежащем поведении Калинина.

Во время судебного процесса прокурор попросил назначить Калинину год условно и прекратить уголовное дело, уточняет ТАСС. Суд зачел ему год, который он провел в СИЗО в ходе следствия. Сеть кинотеатров «Киномакс» отказалась от обвинений об упущенной выгоде в адрес подсудимого.

Общество
Режиссера «Матильды» не признали потерпевшим в «деле «Святой Руси»

Калинин обвинялся в попытке принуждения руководства кинотеатров отказаться от показа картины Алексея Учителя «Матильда» в 2017 году. Тогда представители «Христианского государства» направили в кинотеатры письма с призывами не допустить показа киноленты. Позднее неизвестные закидали бутылками окно студии Учителя и сожгли два автомобиля рядом с адвокатской конторой, представляющей интересы режиссера. По делу помимо Калинина задержали его брата Юрия и еще двух членов «Христианского государства». Позднее всех, кроме Калинина, приговорили к двум годам колонии.

Теги: «Христианское государство», Александр Калинин, суд, новости РБК
Материалы по теме
Суд вынес приговор за поджог машины у офиса адвоката Алексея Учителя
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter