Режиссера «Матильды» не признали потерпевшим в «деле «Святой Руси»

СКР не признал режиссера Алексея Учителя и его студию «Рок» потерпевшими по делу лидера «Христианского государства». Участники организации подожгли студию в знак протеста против «Матильды»

Алексей Учитель (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

СКР не стал признавать режиссера Алексея Учителя и его творческо-производственное объединение «Рок» потерпевшими по делу лидера организации «Христианское государство — Святая Русь», сообщил РБК адвокат Константин Добрынин. По версии следствия, члены «Христианского государства» в 2017 году подожгли два автомобиля в Москве у офиса адвоката Учителя и студию режиссера в Петербурге в знак протеста против фильма «Матильда», а также направляли в кинотеатры письма с требованиями отказаться от проката.

На следующей неделе Грязинский суд Липецкой области начнет рассматривать по существу дело в отношении лидера «Христианского государства» Александра Калинина (остальные члены организации ранее были осуждены Хамовническим судом столицы).

Представитель Учителя подавал ходатайство о признании режиссера и студии «Рок» потерпевшими, но его не удовлетворили, сообщил адвокат. «Мы предполагаем, что на суд оказывается давление, чтобы исключить нас из дела. Ведь если суд согласится с нашей позицией, то он будет вынужден рассматривать вопрос о том, что Калинину предъявлено неполное обвинение», — заявил Добрынин.

РБК направил запрос в Следственный комитет.

Калинину вменяется принуждение к отказу от совершения сделки (ч.1 ст. 179 УК), то есть к отказу от проката фильма, а также возбуждение ненависти или вражды (ст. 282 УК). Адвокат Учителя считает, что его действия должны быть квалифицированы по более тяжкой ч. 2 ст. 179 УК, предусматривающей не до двух, а до десяти лет лишения свободы, так как считает Калинина организатором нападений.