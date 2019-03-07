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Конфликт вокруг «Матильды» ,  
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Режиссера «Матильды» не признали потерпевшим в «деле «Святой Руси»
СКР не признал режиссера Алексея Учителя и его студию «Рок» потерпевшими по делу лидера «Христианского государства». Участники организации подожгли студию в знак протеста против «Матильды»
Алексей Учитель (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

СКР не стал признавать режиссера Алексея Учителя и его творческо-производственное объединение «Рок» потерпевшими по делу лидера организации «Христианское государство — Святая Русь», сообщил РБК адвокат Константин Добрынин. По версии следствия, члены «Христианского государства» в 2017 году подожгли два автомобиля в Москве у офиса адвоката Учителя и студию режиссера в Петербурге в знак протеста против фильма «Матильда», а также направляли в кинотеатры письма с требованиями отказаться от проката.

На следующей неделе Грязинский суд Липецкой области начнет рассматривать по существу дело в отношении лидера «Христианского государства» Александра Калинина (остальные члены организации ранее были осуждены Хамовническим судом столицы).

Представитель Учителя подавал ходатайство о признании режиссера и студии «Рок» потерпевшими, но его не удовлетворили, сообщил адвокат. «Мы предполагаем, что на суд оказывается давление, чтобы исключить нас из дела. Ведь если суд согласится с нашей позицией, то он будет вынужден рассматривать вопрос о том, что Калинину предъявлено неполное обвинение», — заявил Добрынин.

РБК направил запрос в Следственный комитет.

Калинину вменяется принуждение к отказу от совершения сделки (ч.1 ст. 179 УК), то есть к отказу от проката фильма, а также возбуждение ненависти или вражды (ст. 282 УК). Адвокат Учителя считает, что его действия должны быть квалифицированы по более тяжкой ч. 2 ст. 179 УК, предусматривающей не до двух, а до десяти лет лишения свободы, так как считает Калинина организатором нападений.

Организация «Христианское государство» привлекла к себе внимание в январе 2017 года, когда направила в кинотеатры письма, в которых призывала не допустить показа фильма Алексея Учителя о романе будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. «Любой банер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма «Матильда» будут рассмотрены как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому Майдану», — говорилось в письме. С февраля создатели фильма, по их словам, начали получать угрозы от «православных активистов».

31 августа 2017 года неизвестные забросали стеклянными бутылками с зажигательной смесью здание петербургской киностудии «Лендок», где располагается объединение «Рок». 4 сентября в Екатеринбурге мужчина на автомобиле, нагруженном газовыми баллонами и емкостями с бензином, въехал в кинотеатр «Космос», протестуя против показа «Матильды». Пожар ликвидировали в течение 30 минут. 11 сентября 2017 года в Москве неизвестные сожгли два автомобиля перед адвокатской конторой Добрынина, представляющего интересы Учителя.

В конце сентября 2017 года по делу был задержан Александр Калинин, его брат Юрий, а также Александр Баянов и Денис Манталуц. Действия Юрия Калинина, Баянова и Манталуца квалифицировали как умышленное повреждение чужого имущества (ст. 167 УК). В марте прошлого года Хамовнический суд приговорил их к двум годам колонии.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Алексей Учитель, «Матильда», "Христианское государство-Святая Русь"
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