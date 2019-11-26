Число погибших из-за землетрясения в Албании увеличилось до 13

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Количество погибших от землетрясения в Албании увеличилось до 13, сообщает AFP со ссылкой на местное Минобороны.

Ранее директор управления правительства Албании по связям с общественностью Эндри Фуга сообщил в Twitter о девяти погибших. По его словам, из-под завалов удалось спасти 28 человек. Он добавил, что спасатели для поисков людей прибывают из Косово, Италии, Греции и других соседних стран.

Землетрясение магнитудой 6,4 балла произошло в Албании 26 ноября. Эпицентр подземных толчков находился в 10 км к северо-западу от города Шиджак. Больше всего разрушений в городах Тирана и Дуррес. Власти направили туда 400 военных.

Самые мощные колебания были зафиксированы около четырех утра. По данным министерства обороны страны, пострадали 132 человека, 60 из них госпитализированы, 12 самостоятельно обратились за медицинской помощью. Посольство России в Албании сообщало, что россиян среди пострадавших нет.