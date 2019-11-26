Зеленский дал оценку отношениям с Россией

Владимир Зеленский (Фото: Serg Glovny / Global Look Press)

В ходе совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в отношениях России и Украины сложилась очень сложная ситуация. Трансляция встречи велась в Facebook офиса президента Украины.

Зеленский не согласился с мнением предпринимателя Игоря Коломойского, который заявлял о важности восстановления отношений между Киевом и Москвой. Он подчеркнул, что Коломойский не является лидером страны. «Большинство граждан Украины выбрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз, поэтому именно народ Украины выбирает, куда нам идти. С Россией у нас очень сложная ситуация, вы ее знаете», — сказал президент.

Он заметил, что диалог с Москвой он начнет на саммите «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия), который намечен на 9 декабря.

Зеленский также напомнил о состоявшемся накануне телефонном разговоре с Владимиром Путиным. «Мы обсудили, что заканчивается год и нам нужно договориться о подписании нового долгосрочного газового соглашения. Для нас это является приоритетом. Это необходимо и для энергобезопасности всей Европы», — сказал он.