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Зеленский дал оценку отношениям с Россией
Владимир Зеленский (Фото: Serg Glovny / Global Look Press)

В ходе совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в отношениях России и Украины сложилась очень сложная ситуация. Трансляция встречи велась в Facebook офиса президента Украины.

Зеленский не согласился с мнением предпринимателя Игоря Коломойского, который заявлял о важности восстановления отношений между Киевом и Москвой. Он подчеркнул, что Коломойский не является лидером страны. «Большинство граждан Украины выбрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз, поэтому именно народ Украины выбирает, куда нам идти. С Россией у нас очень сложная ситуация, вы ее знаете», — сказал президент.

Он заметил, что диалог с Москвой он начнет на саммите «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия), который намечен на 9 декабря.

Зеленский также напомнил о состоявшемся накануне телефонном разговоре с Владимиром Путиным. «Мы обсудили, что заканчивается год и нам нужно договориться о подписании нового долгосрочного газового соглашения. Для нас это является приоритетом. Это необходимо и для энергобезопасности всей Европы», — сказал он.

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Зеленский заявил о готовности Украины к встрече в «нормандском формате»

В середине ноября Коломойский в интервью американскому изданию посоветовал Киеву восстановить отношения с Москвой и порвать с Западом. По его словам, западные страны лишь используют Украину для того, чтобы ослабить Россию, и при этом не дают Киеву полноценного доступа на свои рынки.

Теги: Владимир Зеленский, Украина, Эстония
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