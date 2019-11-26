В Кремле пройдут учения силовиков по пресечению террористических угроз

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Федеральная служба охраны (ФСО) в четверг, 28 ноября, проведет на территории Кремля и рядом с ним ежегодные тактико-специальные учения, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр по связям с прессой и общественностью ФСО.

На учениях силовики отработают комплекс мер, необходимых для предотвращения террористических угроз, а также для тушения условного пожара и оказания медпомощи гражданам.

Уточняется, что мероприятия будут проходить в том числе на территории Красной площади, Александровского сада и Васильевского спуска.

В связи с учениями 28 ноября с 14:30 до 21:00 доступ посетителей на Красную площадь будет ограничен. Для прохода на вечерние концерты в Кремлевский дворец будет предусмотрен проход москвичей по билетам со стороны средней части Александровского сада.