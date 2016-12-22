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В ФСО назвали учениями вылет военных вертолетов из Кремля

Федеральная служба охраны (ФСО) пояснила, что два военных вертолета, вылетевших днем 22 ноября с территории Кремля, участвовали в плановых учениях. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как из Кремля вылетают военные вертолеты, один из них несет на тросе груз. По данным очевидцев, вертолеты летали в центре Москвы около 40 минут, их видели в районе станций метро «Новокузнецкая» и «Павелецкая». В четверг служба отказывалась комментировать эти кадры. 

Видео: andzhana000 / Instagram

Возле одной из кремлевских стен недалеко от Спасской башни и Тайницкого сада расположен вертодром, рассчитанный на посадку двух вертолетов.

Теги: ФСО, военный вертолет, учения, Кремль
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