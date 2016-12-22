Песков рассказал об учениях с вертолетами в Кремле

В их полетах над резиденцией президента «ничего нет экстраординарного», заявил пресс-секретарь главы государства

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя появившиеся накануне в соцсетях изображения взлетающих с территории Кремля военных вертолетов, сказал, что «проходили учения», передает корреспондент РБК.

«Я могу подтвердить, что проходили учения, ничего нет экстраординарного. Кремль — это действующая резиденция главы государства, это режимный объект. Какие там стадии, что будет происходит на каждой из них, надо справляться в ФСО», — сказал он.

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Другие вопросы, в том числе планируется ли вторая фаза учений, Песков также переадресовал в Федеральную службу охраны (ФСО).

Один из иностранных журналистов спросил у Пескова, верна ли информация «Российской газеты», что в Кремле построили вертолетную площадку.

«Владимир Владимирович летает в Кремль и из Кремля с 2012 года, хорошо, что «Российская газета» сейчас эту информацию раскопала», — ответил на это пресс-секретарь президента.

«Российская газета» писала, что вертолетодром сдан в эксплуатацию, в мае 2013 года. В июне того же года им впервые воспользовался президент Владимир Путин.

Пользователи соцсетей отмечали, что вертолеты летали над Москвой около 40 минут, один из них нес на тросе платформу с фигурами, напоминающими человеческие.

ФСО утром в пятницу сообщила, что замеченные над Кремлем вертолеты участвовали в плановых учениях.