В ФСО не стали комментировать вылет вертолетов из Кремля

В ФСО не стали комментировать вылет вертолетов из Кремля

Федеральная служба охраны (ФСО) отказалась от комментариев по поводу появившихся в соцсетях фотографий и видео, на которых запечатлены взлетающие с территории Кремля военные вертолеты.

«Без комментариев», — сказали «Интерфаксу» в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО России.

Ранее в соцсетях появились видео, на которых видно, как из Кремля вылетают несколько вертолетов. В частности, на одном из видео, опубликованном в Instagram, видно, что один из вертолетов несет на тросе некий груз. На фотографии лучшего качества видно, что груз вертолета — платформа, на которой стоят несколько фигур, напоминающих человеческие.

Вертолеты летали в центре столица около 40 минут, пишут пользователи соцсетей. Их видели над районом станций метро «Новокузнецкая» и «Павелецкая», пишет издание TJournal.