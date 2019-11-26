Адвокат подтвердил отмену дела против замглавы Росалкогольрегулирования

Ирина Голосная (справа) (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Прокурор отменил постановление о возбуждении дела против замруководителя Росалкогольрегулирования Ирины Голосной, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ее адвоката Илью Брыка.

«Я еще не видел постановления, но мне подтвердили эту информацию», — сказал он. Адвокат добавил, что решение о возбуждении дела было незаконным, но мотивировка ему пока неизвестна. Брык пытается попасть в СИЗО к подзащитной, ее должны отпустить.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что первый зампрокурора Олег Манаков вынес постановление, которым признал незаконным возбуждение дела в отношении Голосной и отменил его.

21 ноября сотрудники ФСБ доставили Голосную на допрос в СК. До этого были задержаны сотрудники управления Росалкогольрегулирования по ЦФО, в том числе замглавы управления Сергей Пальцев и начальник отдела Борис Астахов.