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Адвокат подтвердил отмену дела против замглавы Росалкогольрегулирования
Ирина Голосная (справа) (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Прокурор отменил постановление о возбуждении дела против замруководителя Росалкогольрегулирования Ирины Голосной, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ее адвоката Илью Брыка.

«Я еще не видел постановления, но мне подтвердили эту информацию», — сказал он. Адвокат добавил, что решение о возбуждении дела было незаконным, но мотивировка ему пока неизвестна. Брык пытается попасть в СИЗО к подзащитной, ее должны отпустить.

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СК в суде раскрыл детали обвинения замглавы Росалкогольрегулирования

Ранее «Коммерсантъ» писал, что первый зампрокурора Олег Манаков вынес постановление, которым признал незаконным возбуждение дела в отношении Голосной и отменил его.

21 ноября сотрудники ФСБ доставили Голосную на допрос в СК. До этого были задержаны сотрудники управления Росалкогольрегулирования по ЦФО, в том числе замглавы управления Сергей Пальцев и начальник отдела Борис Астахов.

Голосную обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 35 УК), а позднее арестовали до 20 января.

Теги: уголовное дело, Росалкогольрегулирование
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