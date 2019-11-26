В Приморье задержали 18 рыбаков из КНДР по подозрению в браконьерстве

В Приморье задержали 18 рыбаков из КНДР по подозрению в браконьерстве

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Российские пограничники задержали 18 иностранных рыбаков из КНДР, подозреваемых в незаконной ловле крабов у берегов Приморского края, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ России.

«Обнаружены и изъяты запрещенные орудия лова, а также около 1600 особей живого краба-стригуна опилио», — говорится в заявлении ведомства.

Изъятых крабов отпустили обратно в море, в отношении предполагаемых браконьеров проводятся проверки. За нарушение ст. 256 УК РФ (незаконные добыча или вылов водных биологических ресурсов) нарушителям может грозить лишение свободы до двух лет и штраф до 500 тыс. руб.

В середине сентября в Японском море уже были задержаны браконьеры из КНДР — 161 человек на двух рыболовных шхунах. При задержании рыбаки с одной из шхун напали на пограничников. В результате один пограничник получил огнестрельное ранение.